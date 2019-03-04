0
0
141
НОВОСТИ

Сергей Зверев провел у стен Кремля одиночный пикет

15:12 04.03.2019 Источник: РОСБАЛТ

Известный стилист и певец Сергей Зверев в понедельник днем устроил одиночный пикет у стен Московского Кремля. Об этом эпатажный артист сообщил в своем Instagram.

По словам Зверева, он вышел на улицу с плакатом, чтобы выразить протест против строительства заводов по разливу воды на Байкале. Стилист также призвал своих подписчиков рассказать о своем отношении к вопросу.

В комментариях к посту Зверева некоторые пользователи оценили поступок, назвав его настоящим гражданином РФ с выраженной гражданской позицией. Пользователи также отметили, что Зверев — единственный в Москве, кто не побоялся выйти на пикет.

Недавно стало известно, что на дне крупнейшего пресноводного озера в мире нашли тонны молодой нефти.  Росбалт

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 04.03.2019
G7 и Всемирный банк раскритиковали Украину за отмену статьи УК о незаконном обогащении
0
30
15:32 04.03.2019
На фрегате "Адмирал Григорович" погиб военнослужащий - источник
0
97
15:00 04.03.2019
Венесуэла примет соответствующие меры в отношении Гуайдо - исполнительный вице-президент
0
148
14:32 04.03.2019
СМИ сообщили о смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта
0
161
14:12 04.03.2019
Инфляция в РФ к середине года в квартальном выражении будет соответствовать 4% - глава ЦБ
0
188
14:00 04.03.2019
России надо создавать "собственную украинистику", считает Косачев
0
210
13:32 04.03.2019
Есть блины на Масленицу собираются 91% россиян
0
227
13:20 04.03.2019
Объем производства напитков на основе пива вырос на 23%
0
223
13:05 04.03.2019
Совет ЕС продлил на год санкции против Януковича и его окружения
0
243
13:00 04.03.2019
Лавров опроверг заявления Болтона, что РФ якобы не поставляла в Венесуэлу медикаменты
0
265

Возврат к списку