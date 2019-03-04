Сергей Зверев провел у стен Кремля одиночный пикет

15:12 Источник: РОСБАЛТ

Известный стилист и певец Сергей Зверев в понедельник днем устроил одиночный пикет у стен Московского Кремля. Об этом эпатажный артист сообщил в своем Instagram.

По словам Зверева, он вышел на улицу с плакатом, чтобы выразить протест против строительства заводов по разливу воды на Байкале. Стилист также призвал своих подписчиков рассказать о своем отношении к вопросу.



В комментариях к посту Зверева некоторые пользователи оценили поступок, назвав его настоящим гражданином РФ с выраженной гражданской позицией. Пользователи также отметили, что Зверев — единственный в Москве, кто не побоялся выйти на пикет.



Недавно стало известно, что на дне крупнейшего пресноводного озера в мире нашли тонны молодой нефти. Росбалт

