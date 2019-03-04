На фрегате "Адмирал Григорович" погиб военнослужащий - источник
15:32 04.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член экипажа фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" погиб, упав с надстройки корабля. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в экстренных службах.
"На фрегате "Адмирал Григорович" в воскресенье утром погиб член экипажа в результате падения с надстройки корабля", - сказал собеседник агентства.
Источник сообщил, что корабль находится в одном из доков Севморзавода (Севастополь) на текущем ремонте. "В этом случае команда остается на борту корабля", - добавил он.
ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.
"Адмирал Григорович" - головной корабль проекта 11356. Основное вооружение фрегата - ракетный комплекс "Калибр- НК".
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