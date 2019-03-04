G7 и Всемирный банк раскритиковали Украину за отмену статьи УК о незаконном обогащении

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены "большой семерки" (G7) и Всемирный банк раскритиковали отмену Конституционным судом Украины (КСУ) статьи о незаконном обогащении. Соответствующая позиция изложена в их совместном заявлении, обнародованном в понедельник в "Твиттере" французского представительства в группе послов G7.

"Недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном кодексе - это значительное поражение в борьбе с коррупцией на Украине", - сказано в заявлении. Представители обеих структур подчеркнули, что такой шаг "ослабил влияние всей антикоррупционной архитектуры, включая Высший антикоррупционный суд, который должен был быть создан [на Украине] и, как ожидалось, должен вынести решения относительно значительного количества дел о незаконном обогащении, а также повлиял на возможность Национального антикоррупционного бюро расследовать коррупцию в высших эшелонах власти".



В совместном заявлении указывается, что десятки стран по всему миру включили в свое законодательство норму об уголовном наказании за незаконное обогащение. "Судьи во всем мире признали, что наказание за незаконное обогащение - мощный инструмент в борьбе с коррупцией, который одновременно сохраняет уважение к основным правам человека и конституционным принципам, таким как презумпция невиновности, гарантия против принуждения к самообвинению и правовой неопределенности", - сказано в документе.



Ведущие общественные организации Украины опубликовали заявление, в котором говорится, что отмена статьи, по сути, означает отказ Киева от обязательства перед МВФ провести антикоррупционную реформу. В Европейском союзе заявили, что аргументы суда могут быть ошибочными. На этом фоне президент Украины Петр Порошенко в минувший четверг внес в Верховную раду новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

