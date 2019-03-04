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НОВОСТИ

Папа Франциск пообещал раскрыть часть секретных архивов Ватикана

16:12 04.03.2019 Источник: Газета.Ru

Папа Франциск заявил, что он откроет секретные архивы Ватикана времен Папы Пия XII, передает Reuters.

Отмечается, что многие евреи утверждали, что Папа Пий XII закрывал глаза на Холокост, поэтому Папа Франциск решил раскрыть секретные данные Ватикана.

По словам Папы Франциска, архив откроется 2 марта 2020 года.

Пий XII — Папа Римский с 2 марта 1939 года по 9 октября 1958 года. Говорит Москва

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