Рэпер Децл скончался из-за острой сердечной недостаточности - экспертиза СК
16:32 04.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий), как показала экспертиза, скончался из-за острой сердечной недостаточности, вызванной осложнением после сердечно- сосудистого заболевания. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Удмуртии.
"В рамках доследственной проверки смерти музыканта Кирилла Толмацкого получено заключение судебно-медицинской экспертизы. Согласно заключению, его смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Каких- либо повреждений на теле музыканта не выявлено", - отмечается в сообщении.
Рэпер Децл скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет после выступления на частной вечеринке в Ижевске.
Широкую популярность исполнителю принесли клип на песню "Вечеринка", а также хиты "Кто? Ты", "Слезы" и "Письмо". В 2018 году у него вышел новый альбом "Неважно, кто там у руля".
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