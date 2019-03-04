В Египте обнаружили сфинкса с головой барана
17:00 04.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Египте нашли сфинкса с головой барана. Пятиметровую фигуру обнаружила шведско-египетская археологическая миссия в районе каменоломни рядом с городом Асуан.
Древний памятник учёные относят к правлению деда Тутанхамона — фараона Аменхотепа III. Фигуру обнаружили под обломками песчаника.
По словам археологов, сфинкс, а также его уменьшенная копия, были подготовлены к транспортировке, но почему-то остались в каменоломне. Возможно, памятник не был завершён из-за смерти фараона или же он был повреждён, и его решили не реставрировать. Говорит Москва
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