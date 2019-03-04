Белоруссия отменит ограничения на численность дипломатов США
17:40 04.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Белоруссия решила отменить ограничения на численность американских дипломатов.
Лимит был введен более 10-ти лет назад во время обострения двусторонних отношений. Все это время в Минске не было посла Соединенных Штатов. Эхо Москвы
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