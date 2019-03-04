Конференция по продвижению искусственного интеллекта открылась в ЮНЕСКО

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая Глобальная конференция по продвижению гуманного искусственного интеллекта (ИИ) открылась в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в понедельник. Как заявила во вступительной речи генеральный директор организации Одре Азуле, мир должен ответственно подходить к вопросу развития ИИ.

"Мы живем во времени, идущем по цифровому пути, увеличивающему возможности, - отметила она. - Это новая эра искусственного интеллекта. Мы не должны быть наивными в этом вопросе, должны подходить к этому вопросу с общей ответственностью".

По ее словам, искусственный интеллект - это не только вопрос технологий, но и "гуманистический вопрос". "Это также вопрос политический и философский, - продолжила Азуле. - Мы знаем, что с развитием искусственного интеллекта некоторые профессии исчезнут, другие изменятся".

Она указала, что международные исследовательские центры, как и ЮНЕСКО, уже работают над этой проблемой. "Сегодня мы должны подумать, как подготовить человечество к тому, чтобы жить с искусственным интеллектом, какое нам нужно образование, чтобы помочь будущим поколениям расти в трансформирующемся мире", - пояснила генеральный директор.

По ее словам, необходимо "выработать фундаментальные этические принципы, которые бы помогли развитию этих новых технологий", которые "базировались бы на гуманистических ценностях" и служили бы главным целям общества. "Нам необходима транспарентность, лояльность, <...> необходимо обсуждать правила, которые включает в себя алгоритм [искусственного интеллекта]", - подчеркнула она.