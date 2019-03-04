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На митинге включили запись обращения Гуайдо с обещанием вернуться

19:30 04.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники оппозиции на митинге в Каракасе в понедельник включили запись обращения своего лидера Хуана Гуайдо, в котором тот сообщил о возвращении на родину. Об этом передает корр. ТАСС.

"Я возвращаюсь, чтобы вновь начать борьбу внутри страны и освободить народ", - заявил Гуайдо.

Сам лидер оппозиции на митинге пока не появился, однако ведущий со сцены призвал собравшихся пока не расходиться.

По оценкам корр. ТАСС, на площади Альфредо Соделя в Каракасе собрались около 15 тыс. человек. Обстановка в районе проведения митинга по-прежнему спокойная, полиция и армия не пытаются препятствовать собравшимся.

"Я пришел сюда вместо карнавала, но это мероприятие важнее и лучше любого карнавала", - рассказал один из пришедших на митинг.


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