На митинге включили запись обращения Гуайдо с обещанием вернуться

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники оппозиции на митинге в Каракасе в понедельник включили запись обращения своего лидера Хуана Гуайдо, в котором тот сообщил о возвращении на родину. Об этом передает корр. ТАСС.

"Я возвращаюсь, чтобы вновь начать борьбу внутри страны и освободить народ", - заявил Гуайдо.

Сам лидер оппозиции на митинге пока не появился, однако ведущий со сцены призвал собравшихся пока не расходиться.

По оценкам корр. ТАСС, на площади Альфредо Соделя в Каракасе собрались около 15 тыс. человек. Обстановка в районе проведения митинга по-прежнему спокойная, полиция и армия не пытаются препятствовать собравшимся.

"Я пришел сюда вместо карнавала, но это мероприятие важнее и лучше любого карнавала", - рассказал один из пришедших на митинг.



