С Лондоном не ведут никакого кулуарного диалога по инциденту в Солсбери - зампред РФ
20:30 04.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители России не ведут никакого кулуарного диалога с Великобританией по инциденту в Солсбери, где год назад был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на пресс- конференции в штаб-квартире ООН.
"Как вы знаете, для танго нужны двое. Мы готовы к "танцу", без проблем, но у нас с самого начала нет партнера. Могу заверить, что у нас [с Великобританией] нет никаких контактов "за кулисами", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. "Британская сторона хочет, чтобы мы ответили лишь на два вопроса: "отравил ли их сам [президент РФ Владимир] Путин, или же он утратил контроль за некой группой людей", - с иронией добавил он.
"Мы хотим ответить на любые серьезные вопросы по расследованию, но вы не можете ни с того ни с сего указать на двух граждан, оказавшихся в Великобритании, и обвинить их только потому, что они оказались в Солсбери", - подчеркнул первый зампостпреда РФ.
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