0
0
0
НОВОСТИ

С Лондоном не ведут никакого кулуарного диалога по инциденту в Солсбери - зампред РФ

20:30 04.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители России не ведут никакого кулуарного диалога с Великобританией по инциденту в Солсбери, где год назад был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на пресс- конференции в штаб-квартире ООН.

"Как вы знаете, для танго нужны двое. Мы готовы к "танцу", без проблем, но у нас с самого начала нет партнера. Могу заверить, что у нас [с Великобританией] нет никаких контактов "за кулисами", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. "Британская сторона хочет, чтобы мы ответили лишь на два вопроса: "отравил ли их сам [президент РФ Владимир] Путин, или же он утратил контроль за некой группой людей", - с иронией добавил он.

"Мы хотим ответить на любые серьезные вопросы по расследованию, но вы не можете ни с того ни с сего указать на двух граждан, оказавшихся в Великобритании, и обвинить их только потому, что они оказались в Солсбери", - подчеркнул первый зампостпреда РФ.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:30 04.03.2019
На митинге включили запись обращения Гуайдо с обещанием вернуться
0
132
18:30 04.03.2019
Конференция по продвижению искусственного интеллекта открылась в ЮНЕСКО
0
179
17:40 04.03.2019
Белоруссия отменит ограничения на численность дипломатов США
0
240
17:12 04.03.2019
Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией ДРСМД - Кремль
0
266
17:00 04.03.2019
В Египте обнаружили сфинкса с головой барана
0
266
16:32 04.03.2019
Рэпер Децл скончался из-за острой сердечной недостаточности - экспертиза СК
0
282
16:12 04.03.2019
Папа Франциск пообещал раскрыть часть секретных архивов Ватикана
0
329
16:00 04.03.2019
G7 и Всемирный банк раскритиковали Украину за отмену статьи УК о незаконном обогащении
0
341
15:32 04.03.2019
На фрегате "Адмирал Григорович" погиб военнослужащий - источник
0
391
15:12 04.03.2019
Сергей Зверев провел у стен Кремля одиночный пикет
0
422

Возврат к списку