Санкции в отношении России продлены еще на год - Белый дом

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с кризисом на Украине. Об этом сообщается в официальном уведомлении Белого дома, распространенном в понедельник.