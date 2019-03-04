Решение открыть архивы Ватикана смелое и долгожданное - президент Израиля
22:30 04.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Израиля Реувен Ривлин приветствовал и назвал смелым решение Папы Римского Франциска открыть в 2020 году секретные архивы Ватикана, относящиеся к периоду Второй мировой войны.
"Смелое и долгожданное решение моего друга Папы Франциска открыть архивы Ватикана, относящиеся к периоду Холокоста, предоставить свободный и прямой доступ к документам о самом темном периоде в истории человечества. Этот шаг особенно важен в наши дни продолжающихся антисемитских атак, попыток переписывания истории и отрицания Холокоста", - цитирует в понедельник высказывания Ривлина его пресс-служба.
"Те, кто не помнят прошлое, обречены повторять его", - добавил президент Израиля.
Ранее Папа Римский Франциск объявил, что 2 марта 2020 года будут открыты секретные архивы Ватикана, касающиеся периода Второй мировой войны. Об этом решении понтифик сообщил в ходе аудиенции для сотрудников Ватиканского архива, проинформировала ранее в понедельник служба печати Святого престола.
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