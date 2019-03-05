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Мендведев предложил европейцам отправить американские ядерные ракеты обратно в США

07:00 05.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для всеобщего спокойствия было бы правильно вернуть ядерный арсенал США на родину и ликвидировать созданную под него в Европе инфраструктуру. Такое мнение он высказал в интервью люксембургскому изданию "Люксембургер ворт" в преддверии визита в Великое Герцогство.

"Спокойнее будет всем, когда все американские ядерные вооружения вернутся на территорию США, а инфраструктура в Европе, которая позволяет хранить, обслуживать и быстро развертывать эти вооружения, будет ликвидирована", - сказал российский премьер.

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