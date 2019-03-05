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На карнавале в Каракасе люди в масках устроили беспорядки

07:15 05.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки молодых людей начали закидывать камнями представителей Национальной гвардии на карнавале в Каракасе, сообщает во вторник корр. ТАСС с места событий.

Перед этим неизвестные в карнавальных масках кинули в толпу на улице Лос-Просерес к югу от центра Каракаса несколько шашек со слезоточивым газом, а затем смешались с толпой. Все произошедшее привело к тому, что люди в панике стали покидать место событий. Полиция начала задержания активных участников беспорядков.

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