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Госдеп США назвал условия при которых готов к переговорам с Россией по ограничению вооружений

07:30 05.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, но с определенными условиями. Об этом сообщил в понедельник корр. ТАСС представитель Госдепартамента США, комментируя подписание российским президентом Владимиром Путиным указа о приостановлении РФ выполнения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, поддается проверке и является обязательным к исполнению и включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства. Мы готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям", - отметил он.

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