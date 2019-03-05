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Индия и Турция могут лишиться льгот при ввозе товаров в США

07:10 05.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США. Как сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома, глава государства направил соответствующее уведомление в Конгресс.

Когда решение вступит в силу, индийские и турецкие товары, на которые прежде распространялся режим ГСП, будут облагаться при ввозе в США таможенными пошлинами на общих основаниях.

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