Индия и Турция могут лишиться льгот при ввозе товаров в США

07:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США. Как сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома, глава государства направил соответствующее уведомление в Конгресс.

Когда решение вступит в силу, индийские и турецкие товары, на которые прежде распространялся режим ГСП, будут облагаться при ввозе в США таможенными пошлинами на общих основаниях.