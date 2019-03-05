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Китай планирует увеличить расходы на оборону на 7,5%

07:14 05.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая планируют в 2019 году увеличить расходы на национальную оборону на 7,5%, до 1,19 трлн юаней (около 177,61 млрд долларов). Об этом говорится в распространенном во вторник на открытии второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва докладе о работе правительства. 

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