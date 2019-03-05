Власти Китая хотят снизить налоговую нагрузку на предприятия
08:00 05.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Китая намерены в 2019 году сократить налоговое бремя и отчисления на социальное страхование с предприятий на 2 трлн юаней (порядка 298 млрд долларов). Об этом говорится в распространенном во вторник на открытии второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва докладе о работе правительства.
Как ранее заявил заместитель главы Главного налогового управления КНР Жэнь Жунфа, "снижение налогов и сборов занимает особое место в работе налоговых органов Китая в текущем году". По его словам, власти КНР уже "внесли определенные изменения и обновили систему налогов и сборов в рамках подготовки к дальнейшему сокращению налоговой нагрузки". Он также отметил, что сокращение налогового бремени позволит увеличить прибыль частных компаний в среднем на 2%.
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