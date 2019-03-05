Хилари Клинтон снова участвовать в президентской гонке не собирается
07:50 05.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон не будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году, однако не уйдет из политики. Об этом она заявила в понедельник телеканалу "Ньюс-12", который входит в структуру телекомпании Си-эн-эн.
"Я не буду баллотироваться [в президенты], но я буду продолжать работать, выступать и отстаивать то, во что верю", - отметила она. "Мне хочется, чтобы люди осознавали, что я буду продолжать выступать. Я никуда не денусь", - добавила экс-госсекретарь США.
Политик также выразила сомнение, что будет претендовать на какие-либо другие выборные должности. "Я так не думаю", - ответила Клинтон, пояснив, что ее весьма устраивает жизнь в Нью-Йорке, и она благодарна за то, что в своем время ее избрали в Сенат Конгресса США от этого штата.
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