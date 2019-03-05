Дождь, тепло и сильный ветер прогнозируют синоптики в Москве во вторник

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, дождь и до плюс 5 градусов ожидаются во вторник в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе температура составит 3-5 градусов тепла, пройдет дождь. В ночь на среду температура может опуститься до минус 1 градуса. Ветер днем южный, юго-западный, 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 5 марта в Москве объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 728 мм ртутного столба.