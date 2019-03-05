Дождь, тепло и сильный ветер прогнозируют синоптики в Москве во вторник
08:20 05.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода, дождь и до плюс 5 градусов ожидаются во вторник в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в городе температура составит 3-5 градусов тепла, пройдет дождь. В ночь на среду температура может опуститься до минус 1 градуса. Ветер днем южный, юго-западный, 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 5 марта в Москве объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 728 мм ртутного столба.
НОВОСТИ
- 08:00 05.03.2019
- Власти Китая хотят снизить налоговую нагрузку на предприятия
- 07:50 05.03.2019
- Хилари Клинтон снова участвовать в президентской гонке не собирается
- 07:30 05.03.2019
- Госдеп США назвал условия при которых готов к переговорам с Россией по ограничению вооружений
- 07:15 05.03.2019
- На карнавале в Каракасе люди в масках устроили беспорядки
- 07:14 05.03.2019
- Китай планирует увеличить расходы на оборону на 7,5%
- 07:10 05.03.2019
- Индия и Турция могут лишиться льгот при ввозе товаров в США
- 07:00 05.03.2019
- Медведев предложил европейцам отправить американские ядерные ракеты обратно в США
- 22:30 04.03.2019
- Решение открыть архивы Ватикана смелое и долгожданное - президент Израиля
- 21:30 04.03.2019
- Санкции в отношении России продлены еще на год - Белый дом
- 20:30 04.03.2019
- С Лондоном не ведут никакого кулуарного диалога по инциденту в Солсбери - зампред РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать