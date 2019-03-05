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НОВОСТИ

Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу

09:00 05.03.2019 Источник: Вести.Ru

Оппозиционный венесуэльский политик Хуан Гуайдо, объявивший себя президентом страны, сообщил о возвращении в Каракас. По данным СМИ, он прилетел рейсом из Панамы.

"Уже на нашей любимой земле! Венесуэла, мы только что прошли миграционный контроль и выезжаем к нашему городу", — написал он у себя в Twitter.

23 января Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его признали США и ряд европейских стран.  Вести.Ru

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