Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу
09:00 05.03.2019 Источник: Вести.Ru
Оппозиционный венесуэльский политик Хуан Гуайдо, объявивший себя президентом страны, сообщил о возвращении в Каракас. По данным СМИ, он прилетел рейсом из Панамы.
"Уже на нашей любимой земле! Венесуэла, мы только что прошли миграционный контроль и выезжаем к нашему городу", — написал он у себя в Twitter.
23 января Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его признали США и ряд европейских стран. Вести.Ru
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