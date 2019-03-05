Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу

09:00 Источник: Вести.Ru

Оппозиционный венесуэльский политик Хуан Гуайдо, объявивший себя президентом страны, сообщил о возвращении в Каракас. По данным СМИ, он прилетел рейсом из Панамы.

"Уже на нашей любимой земле! Венесуэла, мы только что прошли миграционный контроль и выезжаем к нашему городу", — написал он у себя в Twitter.



23 января Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его признали США и ряд европейских стран. Вести.Ru

