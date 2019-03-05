Медведев сообщил условия сохранения транзита газа через Украину
09:05 05.03.2019 Источник: RNS
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью люксембургскому изданию Luxemburger Wort назвал условия, при которых будет сохранен транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года.
Медведев подчеркнул, что Россия не отказывается от транзита по действующим трубопроводам, отметив, что ни «Северный поток-2», ни «Турецкий поток» «не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран».
«В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определённых условий. Мы также о них уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка», — сказал Медведев. RNS
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