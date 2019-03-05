Норвежские лыжники ответили на высказывания о "легализованном допинге"

09:20 Источник: Lenta.ru

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус ответил на критику президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Его слова приводит VG.

«Она думает, что знает больше меня. Ее слова звучат странно. У нас есть лыжники с астмой, но лекарствами от нее пользуются спортсмены со всего мира, и это не повышает работоспособность», — заявил Лефсус.



После окончания чемпионата мира по лыжным гонкам Вяльбе негативно высказалась об использовании терапевтических исключений иностранными лыжниками. Она назвала их легализованным допингом и посчитала безобразием то, что практически у всех иностранцев есть терапевтические исключения на «очень серьезные препараты».

По итогам ЧМ российские лыжники завоевали пять серебряных и три бронзовые медали. Победителем медального зачета стала сборная Норвегии. У них в активе 25 наград: 13 золотых, пять серебряных и семь бронзовых. Lenta.Ru

