В США отключают систему анализа перехвата звонков внутри страны - NYT
09:32 05.03.2019 Источник: Газета.Ru
Агентство национальной безопасности (АНБ) США отключило систему анализа перехвата звонков и SMS-сообщений внутри страны. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, речь идет о части программы, которая была создана для тотальной слежки после терактов 11 сентября 2001 года. Как отмечается, АНБ не использует эту систему уже в течение нескольких месяцев. При этом президент США Дональд Трамп не намерен просить конгресс о продлении срока действия программы.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп увеличил расходы на разведку и шпионаж. Газета.Ru
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