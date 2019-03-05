В США отключают систему анализа перехвата звонков внутри страны - NYT

09:32 Источник: Газета.Ru

Агентство национальной безопасности (АНБ) США отключило систему анализа перехвата звонков и SMS-сообщений внутри страны. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, речь идет о части программы, которая была создана для тотальной слежки после терактов 11 сентября 2001 года. Как отмечается, АНБ не использует эту систему уже в течение нескольких месяцев. При этом президент США Дональд Трамп не намерен просить конгресс о продлении срока действия программы.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп увеличил расходы на разведку и шпионаж. Газета.Ru

