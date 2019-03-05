Президент Франции заявил о необходимости пересмотра Шенгенской системы

10:00 Источник: Газета.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости пересмотра Шенгенской системы. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

«Мы должны пересмотреть Шенгенскую зону: все те, кто хотят участвовать, должны исполнять обязательства ответственности», — сказал Макрон. По его словам, речь идет о строгом пограничном контроле в Шенгенской зоне. Он также добавил, что участники соглашения должны исполнять обязательства солидарности.

Макрон подчеркнул, что правила предоставления убежища должны быть одинаковыми. Газета.Ru

