Президент Франции заявил о необходимости пересмотра Шенгенской системы
10:00 05.03.2019 Источник: Газета.Ru
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости пересмотра Шенгенской системы. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.
«Мы должны пересмотреть Шенгенскую зону: все те, кто хотят участвовать, должны исполнять обязательства ответственности», — сказал Макрон. По его словам, речь идет о строгом пограничном контроле в Шенгенской зоне. Он также добавил, что участники соглашения должны исполнять обязательства солидарности.
Макрон подчеркнул, что правила предоставления убежища должны быть одинаковыми. Газета.Ru
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