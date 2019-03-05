0
0
0
НОВОСТИ

Поликлиники и больницы предлагают штрафовать за отход от рекомендаций Минздрава по лечению

10:05 05.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Минздрав предложил штрафовать поликлиники и больницы за отход от рекомендаций ведомства по лечению. Проект поправок к  административному кодексу опубликован на портале проектов нормативных актов. 

Закон, обязывающий больницы и поликлиники с 2022 года лечить людей в соответствии с рекомендациями Минздрава, был принят в декабре прошлого года.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 05.03.2019
В России могут установить минимальную цену на пиво
0
31
10:00 05.03.2019
Президент Франции заявил о необходимости пересмотра Шенгенской системы
0
69
09:32 05.03.2019
В США отключают систему анализа перехвата звонков внутри страны - NYT
0
101
09:20 05.03.2019
Норвежские лыжники ответили на высказывания о "легализованном допинге"
0
137
09:05 05.03.2019
Медведев сообщил условия сохранения транзита газа через Украину
0
186
09:00 05.03.2019
Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу
0
166
08:20 05.03.2019
Дождь, тепло и сильный ветер прогнозируют синоптики в Москве во вторник
0
199
08:00 05.03.2019
Власти Китая хотят снизить налоговую нагрузку на предприятия
0
224
07:50 05.03.2019
Хилари Клинтон снова участвовать в президентской гонке не собирается
0
208
07:30 05.03.2019
Госдеп США назвал условия при которых готов к переговорам с Россией по ограничению вооружений
0
290

Возврат к списку