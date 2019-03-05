Поликлиники и больницы предлагают штрафовать за отход от рекомендаций Минздрава по лечению

10:05 Источник: Эхо Москвы

Минздрав предложил штрафовать поликлиники и больницы за отход от рекомендаций ведомства по лечению. Проект поправок к административному кодексу опубликован на портале проектов нормативных актов.

Закон, обязывающий больницы и поликлиники с 2022 года лечить людей в соответствии с рекомендациями Минздрава, был принят в декабре прошлого года. Эхо Москвы