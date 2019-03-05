Безос остался самым богатым человеком в мире
10:32 05.03.2019 Источник: Газета.Ru
Глава Amazon Джефф Безос остался самым богатым человеком в мире. Об этом сообщает Forbes. Согласно представленной информации, его состояние выросло на $19 млрд и составило $131 млрд.
Уточняется, что вопрос о том, сохранит ли он лидирующее место в рейтинге в следующем году после развода с женой Маккензи Безоз, которая может получить половину состояния, остается открытым.
Ранее сообщалось, что наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс является самой богатой женщиной мира, ее состояние оценивается в $49,3 млрд. Газета.Ru
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