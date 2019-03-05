Индийские военнослужащие ликвидировали двух экстремистов в штате Джамму и Кашмир - СМИ
11:00 05.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы безопасности Индии в бою в штате Джамму и Кашмир ликвидировали двух боевиков из пропакистанских группировок. Об этом во вторник сообщила газета "Хиндустан таймс".
"Бой с экстремистами вспыхнул вечером в понедельник в округе Пулвама в 46 км к юго-востоку от города Сринагара, - сообщил изданию представитель индийского военного командования. - Операция сил безопасности по поиску и ликвидации оставшихся боевиков продолжается".
В связи с этим, по имеющимся данным, власти временно заблокировали работу интернета в Сринагаре.
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