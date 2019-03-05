ФСИН закупит тысячу дистанционных электрошокеров
11:20 05.03.2019 Источник: Эхо Москвы
ФСИН планирует закупить для своих сотрудников тысячу дистанционных электрошокеров. Как следует из тендера на портале госзакупок, ведомство готово потратить на это 11,5 миллионов рублей.
Каждый электрошокер должен быть рассчитан на три тысячи срабатываний, а дистанция его применения должна быть не менее четырёх с половиной метров. Эхо Москвы
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