ЮНЕСКО использует искусственный интеллект для восстановления памятников сирийского Алеппо

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЮНЕСКО готовит масштабный проект по восстановлению памятников сирийского города Алеппо, разрушенных в результате боевых действий, для которого использует беспилотники и алгоритмы искусственного интеллекта. Об этом генеральный директор международной организации Одре Азуле заявила в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману перед началом своей поездки в РФ.

"Мы работаем над чем-то абсолютно фундаментальным, - поделилась она. - Например, я думаю над тем, что предстоит сделать в старом городе Алеппо. Мы планируем выпустить публикацию о нашей работе с применением беспилотников, а также искусственного интеллекта, чтобы получить эту незаменимую опору в тот день, когда мы сможем полностью погрузиться в работу на месте, и я надеюсь, что это случится довольно скоро, потому что потребность огромная".

