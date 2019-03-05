ЮНЕСКО использует искусственный интеллект для восстановления памятников сирийского Алеппо
11:32 05.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЮНЕСКО готовит масштабный проект по восстановлению памятников сирийского города Алеппо, разрушенных в результате боевых действий, для которого использует беспилотники и алгоритмы искусственного интеллекта. Об этом генеральный директор международной организации Одре Азуле заявила в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману перед началом своей поездки в РФ.
"Мы работаем над чем-то абсолютно фундаментальным, - поделилась она. - Например, я думаю над тем, что предстоит сделать в старом городе Алеппо. Мы планируем выпустить публикацию о нашей работе с применением беспилотников, а также искусственного интеллекта, чтобы получить эту незаменимую опору в тот день, когда мы сможем полностью погрузиться в работу на месте, и я надеюсь, что это случится довольно скоро, потому что потребность огромная".
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