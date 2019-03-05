ВМС Пакистана пресекли попытку индийской подлодки нарушить границу - СМИ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морские силы Пакистана выступили во вторник с утверждениями, что обнаружили индийскую подлодку и пресекли ее попытку проникнуть во внутренние воды страны. Об этом со ссылкой на заявление ВМС Пакистана сообщила газета "Доон".

"Военно-морские силы Пакистана отогнали [обнаруженную индийскую] подводную лодку, успешно предотвратив ее вторжение в пакистанские воды, - говорится в распространенном изданием заявлении. - ВМС Пакистана продолжат защищать морскую границу своей страны и способны отреагировать на любую агрессию".



По данным газеты, в предыдущий раз пакистанские ВМС пресекли попытку проникновения индийской подлодки во внутренние воды в 2016 году.

