Минск готов к пересмотру подходов к интеграции с Россией - Лукашенко

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к пересмотру подходов к интеграции с Россией. С соответствующим заявлением он выступил во вторник на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

Президент отметил, что российское руководство выступило с инициативой пересмотра подходов к интеграции. "Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще", - цитирует агентство БелТА слова Лукашенко.

