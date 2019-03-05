Доренко призвал убрать могилу Сталина с Красной площади
12:20 05.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Сергей Доренко обратился к властям с требованием убрать могилу Сталина с Красной площади. Главный редактор «Говорит Москва» адресовал своё послание Федеральному собранию, правительству и администрации президента.
«Пока Сталин лежит в центре Москвы, пока от Сталина измеряется расстояние в России, пока Сталин центр страны – Сталин жив. И с этим надо немедленно покончить. Сталин – это наш позор. Сталин – это то, за что стыдно каждому из нас. У нас должно достать мужества признаться себе в этом позоре и очиститься».
5 марта в день смерти Иосифа Сталина коммунисты направились к месту его захоронения на Красной площади с цветами и венками. Он захоронен в некрополе у Кремлёвской стены. Изначально колумбарием для урн с прахом коммунистических деятелей служила сама стена, позже их стали хоронить без кремации в могилах справа от Мавзолея.
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