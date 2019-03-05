Астронавт НАСА Макклейн выросла на пять сантиметров за три месяца на МКС
12:32 05.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Астронавт НАСА Энн Макклейн рассказала, что выросла на пять сантиметров за три месяца пребывания на МКС.
"Я на два дюйма (чуть больше пяти сантиметров - прим. ТАСС) выше, чем была во время запуска [к Международной космической станции]", - написала Макклейн во вторник на своей странице в "Твиттере" после примерки скафандра.
Ранее в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA) сообщили, что из-за отсутствия гравитации в космосе рост человека обычно увеличивается примерно на 1-2 см.
Сейчас на борту МКС находятся российский космонавт Олег Кононенко и астронавты Макклейн и Давид Сан-Жак (Канадское космическое агентство). Они отправились к станции на пилотируемом корабле "Союз МС-11" 3 декабря.
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