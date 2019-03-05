Россия сама бросает Белоруссию в объятия Запада, считает Лукашенко
13:00 05.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия вынуждена развивать сотрудничество с Западом в условиях ограничений, вводимых со стороны Российской Федерации. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во вторник на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.
"Это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера - Российской Федерации. Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?" - заявил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.
"Если перед нами закрывают двери - одну, вторую, третью, - мы ищем четвертую. Для того чтобы нормально существовало государство", - сказал белорусский президент.
При этом он призвал российских партнеров не упрекать Белоруссию в том, что она якобы "куда-то повернулась". "Нам никуда не надо поворачиваться. Мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, потому что находимся в эпицентре событий - в центре Европы", - заявил Лукашенко.
"Зачем нам искать счастье за тридевять земель, если бы были нормальные экономические отношения с Россией, если бы мы могли, - как мы железобетонно договорись в Союзном государстве, в ЕАЭС, - свободно торговать, перемещать товары, могли перемещаться люди, получать услуги, нас не оскорбляли?" - сказал президент Белоруссии.
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