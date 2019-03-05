Обвиняемый в подготовке теракта инвалид-колясочник из Нальчика осужден на 18 лет

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Нальчика, инвалида-колясочника Владислава Хохлачева за подготовку теракта, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Окончательное наказание Хохлачеву назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима",- сказал председательствующий на процессе, зачитывая текст приговора.



Суд признал Хохлачева виновным в участии в преступном сообществе, подготовке теракта, незаконном хранении и изготовлении самодельных взрывных устройств. Осужденный арестован в зале суда, до этого он находился под домашним арестом. При этом суд счел смягчающим обстоятельством наличие у подсудимого восьмерых детей. Защита планирует обжаловать приговор.



Установлено, что Хохлачев, вошел в состав банды "Нальчикский джамаат". Наряду с другими участниками он был непосредственным исполнителем планируемых руководителями банды и преступного сообщества тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе террористического акта. Хохлачев согласился подготовить и совершить теракт. Действуя организованной группой, он незаконно перевез изготовленные СВУ в гараж, где хранил их для последующего использования при совершении запланированного теракта.



В феврале 2012 года, Хохлачев на автомобиле въехал на территорию домовладения, где из-за неосторожного обращения с ручной осколочной гранатой произошел ее взрыв, в результате которого участник банды получил травмы и скончался, а находившемуся на месте водителя Хохлачеву причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

