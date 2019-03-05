Депутат предложил навсегда отстранять от госслужбы чиновников, оскорбляющих граждан

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили навсегда отстранять от госслужбы чиновников, оскорбляющих граждан. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев. Предложение депутата поступило в редакцию «Говорит Москва».

Савельев отреагировал на резонансное высказывание представителя Роскосмоса, назвавшего жителей хрущёвок скотобазой, и предложил перестать расценивать заявления госслужащих в соцсетях как частное мнение.



«К сожалению, все чаще чиновники стали в своих высказываниях демонстрировать пренебрежительное отношение к гражданам нашей страны. Оскорбления и унижения, которые позволяют себе должностные лица в отношении россиян, порой не укладываются в голове. И что особенно печально – должного наказания никто толком не понес. Хотя чиновники получают выговоры и отстраняются от работы, на самом деле этим все и заканчивается. Более того – потом они вновь устраиваются в какие-то госструктуры. А по логике вещей таких людей нельзя больше к госслужбе на пушечный выстрел подпускать.



Я считаю, что нам необходимо продумать и принять поправки в закон о государственной гражданской службе, которые подразумевали бы самые серьезное наказание за беспардонные публичные высказывания чиновников. Причем высказывания, прозвучавшие в соцсетях, не могут рассматриваться, как выражение частного мнения. Ведь человек на госслужбе является представителем государства. И любые высказывания, унижающие людей, абсолютно недопустимы!».

