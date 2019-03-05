На скачки в Аскоте мужчинам разрешили приходить в женской одежде
13:32 05.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
На скачки в Аскоте мужчинам разрешили приходить в женской одежде, а женщинам — в мужской. Таким образом, пишет Daily Mail, организаторы мероприятия стремятся к инклюзивности, в том числе к тому, чтобы на скачках было комфортно трансгендерам.
Подробная инструкция для посетителей, объясняющая как одеваться на королевские скачки в этом году, опубликована на сайте мероприятия.
Скачки в Аскоте проводятся с 1711 года. На мероприятии присутствуют члены королевской семьи, включая монарха, из-за чего посетители должны строго придерживаться дресс-кода. Говорит Москва
Новости
- 15:00 05.03.2019
- Законопроект о морально-политическом состоянии военнослужащих внесен в Госдуму
- 14:32 05.03.2019
- Расследования мнимого влияния РФ на Трампа в США уже девальвировали себя - Песков
- 14:12 05.03.2019
- Нобелевские премии по литературе за 2018 и 2019 гг. будут вручены в этом году
- 14:00 05.03.2019
- СК не обнаружил экстремизма в словах писателя Дмитрия Быкова
- 13:20 05.03.2019
- Депутат предложил навсегда отстранять от госслужбы чиновников, оскорбляющих граждан
- 13:05 05.03.2019
- Обвиняемый в подготовке теракта инвалид-колясочник из Нальчика осужден на 18 лет
- 13:00 05.03.2019
- Россия сама бросает Белоруссию в объятия Запада, считает Лукашенко
- 12:32 05.03.2019
- Астронавт НАСА Макклейн выросла на пять сантиметров за три месяца на МКС
- 12:20 05.03.2019
- Доренко призвал убрать могилу Сталина с Красной площади
- 12:05 05.03.2019
- Минск готов к пересмотру подходов к интеграции с Россией - Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать