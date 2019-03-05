На скачки в Аскоте мужчинам разрешили приходить в женской одежде

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На скачки в Аскоте мужчинам разрешили приходить в женской одежде, а женщинам — в мужской. Таким образом, пишет Daily Mail, организаторы мероприятия стремятся к инклюзивности, в том числе к тому, чтобы на скачках было комфортно трансгендерам.

Подробная инструкция для посетителей, объясняющая как одеваться на королевские скачки в этом году, опубликована на сайте мероприятия.



Скачки в Аскоте проводятся с 1711 года. На мероприятии присутствуют члены королевской семьи, включая монарха, из-за чего посетители должны строго придерживаться дресс-кода. Говорит Москва

