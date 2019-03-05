СК не обнаружил экстремизма в словах писателя Дмитрия Быкова

14:00 Источник: Эхо Москвы

Следственный комитет не нашёл экстремизма в словах писателя Дмитрия Быкова о Гитлере. Дело о якобы реабилитации нацизма требовали возбудить правые активисты.

Писатель, выступая в Петербурге в проекте «Дилетантские чтения», не выражался неуважительно о днях воинской славы и не отрицал итоги Второй мировой войны. Соответственно никакого экстремизма в выступления Дмитрия Быкова нет, следует из ответа управления СК по Петербургу. Документ ведомство направило правозащитному центру РОД, который оказывает правовую поддержку правым активистам. Националисты требовали привлечь писателя к ответу. Считая, что он якобы реабилитирует нацизм. Их недовольство вызвали высказывания Быкова в декабре. Тогда писатель, рассуждая о Белом движении и Великой Отечественной войне, сообщил, что хотел бы написать книгу в серии ЖЗЛ о генерале Власове, а непопулярность Гитлера среди широких слоев советского общества Быков объяснил тем, что нацисты вели геноцид евреев. После этого на писателя патриотически настроенные граждане начали жаловаться в Генпрокуратуру. Телеканал Царьград сообщал, что надзорное ведомство буквально завалили заявлениями на Быкова. Позже в эфире Эха писатель пояснил, что он описал логику противников советской власти. И приписывать ему эти слова совершенно бессмысленно. Эхо Москвы