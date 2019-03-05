Расследования мнимого влияния РФ на Трампа в США уже девальвировали себя - Песков
14:32 05.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расследования влияния, которое Россия якобы оказывает на политику президента США Дональда Трампа, проводимые в Вашингтоне, приносят смехотворные результаты и своим обилием уже девальвировали себя. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этих расследований так много, что их значение, безусловно, девальвировалось, - отметил он. - В целом это все, конечно, все меньше и меньше походит на серьезный подход. Главное, что ни одно из ранее начатых расследований не дало хоть каких-то серьезных, кроме смехотворных, результатов".
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