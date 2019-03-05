0
0
175
НОВОСТИ

В Чехию не пустили сотрудника МИД РФ

15:12 05.03.2019 Источник: РБК

Чехия отказалась пустить в страну представителя российского МИДа, сообщили РБК в посольстве в Праге. Дипломат был членом делегации, которая прибыла для участия в заседании межправительственной комиссии. Об отказе россиянину сообщили в аэропорту в Праге 4 марта.

Посольство сделало представление замминистра иностранных дел Чехии, в котором назвало шаги Праги недружественными и не соответствующими характеру отношений между двумя странами. Дипломаты подчеркнули, что действия Чехии «не останутся без ответа». 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 05.03.2019
Суд ужесточил наказание священнику, осужденному за ДТП со смертельным исходом в Карелии
0
33
16:12 05.03.2019
Суд по иску Тимошенко признал незаконным повышение цен на газ для населения Украины
0
76
16:00 05.03.2019
Житель Лондона может стать вторым в истории человеком, излеченным от СПИДа
0
92
15:32 05.03.2019
Раввинатский суд не счел лесбийские отношения изменой мужу - СМИ
0
143
15:00 05.03.2019
Законопроект о морально-политическом состоянии военнослужащих внесен в Госдуму
0
185
14:32 05.03.2019
Расследования мнимого влияния РФ на Трампа в США уже девальвировали себя - Песков
0
196
14:12 05.03.2019
Нобелевские премии по литературе за 2018 и 2019 гг. будут вручены в этом году
0
216
14:00 05.03.2019
СК не обнаружил экстремизма в словах писателя Дмитрия Быкова
0
221
13:32 05.03.2019
На скачки в Аскоте мужчинам разрешили приходить в женской одежде
0
233
13:20 05.03.2019
Депутат предложил навсегда отстранять от госслужбы чиновников, оскорбляющих граждан
0
273

Возврат к списку