В Чехию не пустили сотрудника МИД РФ

15:12 Источник: РБК

Чехия отказалась пустить в страну представителя российского МИДа, сообщили РБК в посольстве в Праге. Дипломат был членом делегации, которая прибыла для участия в заседании межправительственной комиссии. Об отказе россиянину сообщили в аэропорту в Праге 4 марта.

Посольство сделало представление замминистра иностранных дел Чехии, в котором назвало шаги Праги недружественными и не соответствующими характеру отношений между двумя странами. Дипломаты подчеркнули, что действия Чехии «не останутся без ответа».