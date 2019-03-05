Житель Лондона может стать вторым в истории человеком, излеченным от СПИДа
16:00 05.03.2019 Источник: Эхо Москвы
ВИЧ-инфицированный житель Лондона может стать вторым в истории медицины человеком, излеченным от СПИДа. Как пишет журнал Nature, в организме пациента, которому три года назад были трансплантированы стволовые клиента человека, обладающего иммунитетом к ВИЧ, не было обнаружено следов инфекции. Первый успешный опыт излечения от ВИЧ-инфекции был предпринят 12 лет назад в результате пересадки костного мозга. Однако этот эксперимент с тех пор ученым не удавалось успешно воспроизвести. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 16:32 05.03.2019
- Суд ужесточил наказание священнику, осужденному за ДТП со смертельным исходом в Карелии
- 16:12 05.03.2019
- Суд по иску Тимошенко признал незаконным повышение цен на газ для населения Украины
- 15:32 05.03.2019
- Раввинатский суд не счел лесбийские отношения изменой мужу - СМИ
- 15:12 05.03.2019
- В Чехию не пустили сотрудника МИД РФ
- 15:00 05.03.2019
- Законопроект о морально-политическом состоянии военнослужащих внесен в Госдуму
- 14:32 05.03.2019
- Расследования мнимого влияния РФ на Трампа в США уже девальвировали себя - Песков
- 14:12 05.03.2019
- Нобелевские премии по литературе за 2018 и 2019 гг. будут вручены в этом году
- 14:00 05.03.2019
- СК не обнаружил экстремизма в словах писателя Дмитрия Быкова
- 13:32 05.03.2019
- На скачки в Аскоте мужчинам разрешили приходить в женской одежде
- 13:20 05.03.2019
- Депутат предложил навсегда отстранять от госслужбы чиновников, оскорбляющих граждан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать