Житель Лондона может стать вторым в истории человеком, излеченным от СПИДа

16:00 Источник: Эхо Москвы

ВИЧ-инфицированный житель Лондона может стать вторым в истории медицины человеком, излеченным от СПИДа. Как пишет журнал Nature, в организме пациента, которому три года назад были трансплантированы стволовые клиента человека, обладающего иммунитетом к ВИЧ, не было обнаружено следов инфекции. Первый успешный опыт излечения от ВИЧ-инфекции был предпринят 12 лет назад в результате пересадки костного мозга. Однако этот эксперимент с тех пор ученым не удавалось успешно воспроизвести. Эхо Москвы