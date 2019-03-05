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Житель Лондона может стать вторым в истории человеком, излеченным от СПИДа

16:00 05.03.2019 Источник: Эхо Москвы

ВИЧ-инфицированный житель Лондона может стать вторым в истории медицины человеком, излеченным от  СПИДа. Как пишет журнал Nature, в организме пациента, которому три года назад были трансплантированы стволовые клиента человека, обладающего иммунитетом к  ВИЧ, не было обнаружено следов инфекции. Первый успешный опыт излечения от ВИЧ-инфекции был предпринят 12 лет назад в результате пересадки костного мозга. Однако этот эксперимент с тех пор ученым не удавалось успешно воспроизвести.  Эхо Москвы

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