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НОВОСТИ

Раввинатский суд не счел лесбийские отношения изменой мужу - СМИ

15:32 05.03.2019 Источник: NEWSru.co.il

Раввинатский суд обязал мужа выплатить жене обязательства по "ктубе" (религиозный брачный контракт) и отказался ущемлять ее финансовые права, постановив, что ее вступление в интимные отношения с другой женщиной во время нахождения в браке с ним не является изменой.

Решение было принято в рамках рассмотрения иска о разводе, поданного бизнесменом против своей жены, признавшейся ему в наличии отношений с другой женщиной.  Newsru.co.il

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