Суд по иску Тимошенко признал незаконным повышение цен на газ для населения Украины

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окружной административный суд Киева признал незаконным повышение цен на газ для населения правительством в 2016 году, что предполагает необоснованность и последующего повышения тарифа на голубое топливо. Такое мнение высказала во вторник лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Это суд знаковый, он длился более двух лет. Они долго не могли вынести решение, ведь суд находился под бешеным давлением. Но в конце концов решился и принял два решения: цена установлена незаконно постановлением правительства (№ 315 от 2016 года) и является необоснованной", - цитирует ее пресс-служба "Батькивщины".



Данное постановление от 2016 года уже утратило силу, так как после него были приняты решения о новых ценах на газ. Однако Тимошенко подчеркнула, что "если первое повышение цены на газ признано судом незаконным, то это означает, что остальные повышения также незаконны". Суд своим решением, по словам лидера "Батькивщины", подтвердил, что цена на газ в стране является монопольной, а не рыночной. "Политическую ответственность за подорожание газа несет лично президент, ведь именно его указом назначаются члены Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики, которая устанавливает тарифы", - заключила она.



В этом контексте Тимошенко также обвинила действующую власть в переплате за европейский газ. "Пять лет власть объявляет, что мы не потребляем российский газ, но это - обман. То, что называют европейским газом, на самом деле является российским газом, который украинская сторона перепродает через посредников с переплатой", - добавила она.



Последние несколько лет украинские власти планомерно повышают тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Правительство объясняет это требованиям главного кредитора Украины - Международного валютного фонда (МВФ), который настаивает на том, что стоимость газа должна быть поднята до уровня импортного паритета, то есть на 60%.

