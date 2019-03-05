Суд ужесточил наказание священнику, осужденному за ДТП со смертельным исходом в Карелии

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Петрозаводский городской суд ужесточил наказание и перевел из колонии-поселения в колонию общего режима священника Ивана Петунова, который зимой 2015 года в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил женщину на пешеходном переходе, передает корр. ТАСС из зала суда.

Ранее администрация колонии направила в суд ходатайство об изменении наказания осужденному, так как он нарушает правила внутреннего распорядка и конфликтует с другими заключенными.



"Представление начальника ИК-9 об изменении вида исправительного учреждения в отношении Петунова Ивана Валерьевича удовлетворить. Перевести Петунова из колонии- поселения в колонию общего режима", - сказал судья Дмитрий Хромых.



Как пояснила в ходе заседания представитель колонии, Петунов является злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, имеет девять взысканий, пять раз помещался в штрафной изолятор. В частности, священник оскорблял других осужденных, неуважительно обращался к сотрудникам колонии, допускал конфликтные ситуации в колонии.