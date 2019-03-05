Суд ужесточил наказание священнику, осужденному за ДТП со смертельным исходом в Карелии
16:32 05.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Петрозаводский городской суд ужесточил наказание и перевел из колонии-поселения в колонию общего режима священника Ивана Петунова, который зимой 2015 года в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил женщину на пешеходном переходе, передает корр. ТАСС из зала суда.
Ранее администрация колонии направила в суд ходатайство об изменении наказания осужденному, так как он нарушает правила внутреннего распорядка и конфликтует с другими заключенными.
"Представление начальника ИК-9 об изменении вида исправительного учреждения в отношении Петунова Ивана Валерьевича удовлетворить. Перевести Петунова из колонии- поселения в колонию общего режима", - сказал судья Дмитрий Хромых.
Как пояснила в ходе заседания представитель колонии, Петунов является злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, имеет девять взысканий, пять раз помещался в штрафной изолятор. В частности, священник оскорблял других осужденных, неуважительно обращался к сотрудникам колонии, допускал конфликтные ситуации в колонии.
НОВОСТИ
- 16:12 05.03.2019
- Суд по иску Тимошенко признал незаконным повышение цен на газ для населения Украины
- 16:00 05.03.2019
- Житель Лондона может стать вторым в истории человеком, излеченным от СПИДа
- 15:32 05.03.2019
- Раввинатский суд не счел лесбийские отношения изменой мужу - СМИ
- 15:12 05.03.2019
- В Чехию не пустили сотрудника МИД РФ
- 15:00 05.03.2019
- Законопроект о морально-политическом состоянии военнослужащих внесен в Госдуму
- 14:32 05.03.2019
- Расследования мнимого влияния РФ на Трампа в США уже девальвировали себя - Песков
- 14:12 05.03.2019
- Нобелевские премии по литературе за 2018 и 2019 гг. будут вручены в этом году
- 14:00 05.03.2019
- СК не обнаружил экстремизма в словах писателя Дмитрия Быкова
- 13:32 05.03.2019
- На скачки в Аскоте мужчинам разрешили приходить в женской одежде
- 13:20 05.03.2019
- Депутат предложил навсегда отстранять от госслужбы чиновников, оскорбляющих граждан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать