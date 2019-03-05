Рейтинг богатейших россиян возглавил Леонид Михельсон

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В рейтинге богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер. Им стал основатель компании «Новатэк» Леонид Михельсон.

За прошедший год его состояние увеличилось на 6 миллиардов долларов и составило 24 миллиарда долларов.



Лидер прошлогоднего рейтинга — председатель совета директоров Группы НЛМК Владимир Лисин — опустился на вторую строчку списка. Третий в рейтинге Forbes — президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Говорит Москва

