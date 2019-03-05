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В Google обнаружилась дискриминация сотрудников-мужчин - СМИ

17:12 05.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Google обнаружила дискриминацию своих сотрудников-мужчин. Выяснилось, что им платят меньше чем женщинам за аналогичную работу. Компания обещает выплатить компенсации 10 с половиной тысячам сотрудников. Сколько из них мужчин и женщин, не уточняется. На эти цели будет потрачено около 10 миллионов долларов, — сообщает The New York Times.  Эхо Москвы

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