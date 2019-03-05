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НОВОСТИ

В Совфеде предложили вернуть в России вытрезвители

17:40 05.03.2019 Источник: РБК

Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект о создании системы вытрезвителей, рассказал РБК один из авторов документа, председатель комитета Валерий Рязанский. Законопроект планируется внести в Госдуму до конца весны, уточнил собеседник РБК в аппарате верхней палаты.

Сенаторы хотят передать региональным властям полномочия создавать учреждения на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Это позволит брать плату с посетителей вытрезвителей, утверждают сенаторы. Впрочем, механизм оплаты за услуги спецучреждений пока не проработан.

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