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В рамках Федеральной космической программы к 2021 году запланирован запуск 47 спутников

19:30 05.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия планирует запустить 47 гражданских спутников до 2021 года в рамках Федеральной космической программы, следует из технического задания на сайте госзакупок.

"В рамках Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы планируются запуски космических аппаратов: в 2019 году - 15 космических аппаратов, в 2020 году - 15 космических аппаратов, в 2021 году - 17 космических аппаратов", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что число спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) увеличится до 25. При этом девять космических аппаратов займутся исследованием погоды, среди них - "Метеор-М", "Арктика-М" и другие; еще 12 - природные спутники, а также четыре радиолокационных объекта. Все они будут включены в проект "Государево око".

Эту систему смогут использовать сотрудники МЧС, работники сельского хозяйства. Она позволит наблюдать за природными ресурсами, техногенными процессами. Такая задача ставится для развития территорий и экономики России.

Сейчас на орбите находятся 11 спутников ДЗЗ. Однако два из них - "Ресурс №2" и "Ресурс №3" - выведены из состава группировки и находятся на исследовании у главного конструктора.

Кроме того, на орбите функционируют 24 спутника системы ГЛОНАСС.


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