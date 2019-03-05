На строительство нового корпуса Музея Мирового океана в Калининграде выделят свыше 1,29 млрд рублей

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ выделит свыше 1,29 млрд рублей из федерального бюджета на завершение строительства нового корпуса Музея Мирового океана в Калининграде - "Планета океан". Соответствующее постановление опубликовано во вторник на портале правовой информации.

"Осуществить в 2019 году бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в объект капитального строительства "Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Музей Мирового океана" - строительство (реконструкция) 2-й, 3-й очереди главного корпуса музея г. Калининград <...> Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет федерального бюджета - 2019 год - составляет 1,296 млрд рублей", - говорится в документе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе музея, сумма, выделяемая на 2019 год, пойдет "на завершение строительства корпуса "Планета океан". Согласно постановлению правительства РФ, срок ввода объекта в эксплуатацию 2019 год.

"Планета океан" - будущий главный корпус музея, он станет одной из архитектурных доминант в центральной части города. Сооружение представляет собой шар высотой свыше 40 метров, его внешний вид позволит увидеть, как планета выглядит из космоса. К настоящему времени завершены работы по строительству каркаса здания. Началось его остекление, в котором используется 1,2 тыс. стекол с оригинальными рисунками, сообщили в пресс-службе.